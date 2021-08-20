الإيسيسكو وكواكواريلي سيموندز تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال تقييم وتصنيف الجامعات

الخليج – واس : بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، والمدير الإقليمي لمؤسسة كواكواريلي سيموندز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الدكتور آشوين فرنانديز، افتراضياً أمس، آفاق التعاون في مجال بناء القدرات، وتقييم وتصنيف الجامعات في العالم الإسلامي، وعقد مجموعة من البرامج والندوات حول سبل الارتقاء بالقضايا المرتبطة بهذا المجال.

وأكد الدكتور المالك خلال الاجتماع، أن التعاون المشترك مع هذه المؤسسة سيسهم في رفع مستوى وجودة التعليم بالجامعات في العالم الإسلامي، من خلال تنظيم أنشطة وبرامج مشتركة، تسهم في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم العالي بين الجامعات.

من جهته، أشار الدكتور فرنانديز إلى أن الشراكة مع الإيسيسكو ستمكِّن من تشجيع الجامعات في العالم الإسلامي على وضع قضايا التقييم والتصنيف ضمن سياساتها المؤسسية وتوجهاتها الإستراتيجية.

واتفق الجانبان على عقد ندوة دولية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي، لمناقشة آليات تطوير قضايا التقييم والتصنيف في العالم الإسلامي، وإطلاق مشروع الإيسيسكو والمؤسسة لبناء القدرات في مجال التقييم والتصنيف.

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