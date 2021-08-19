انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، بالتوازي مع ارتفاع الدولار.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 5ر0 في المائة إلى 52ر1779 دولاراً للأوقية، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 في المائة إلى 50ر1779 دولاراً.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 9ر0 في المائة إلى 26ر23 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 2ر1 في المائة إلى 94ر982 دولاراً للأوقية وكذلك انخفض البلاديوم 6ر0 في المائة إلى 02ر2413 دولاراً للأوقية.
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