الخليج – واس : دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في العاصمة جيبوتي وفي مناطق علي صبيح، وعرتا، ودخل، وأبخ بجمهورية جيبوتي، وجرى أمس توزيع 615 سلة غذائية، استفاد منها 3.690 فرداً، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الجيبوتية.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 4.519 سلة غذائية تتكون السلة الغذائية الواحدة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز، والقمح، والزيت، بوزن 71 كيلو غراماً للسلة الواحدة، يستفيد من المشروع أكثر من 27.000 فرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية في جيبوتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.