مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الفيضانات في إقليم جلجت بلتستان الباكستاني

الخليج – واس : اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الفيضانات الناتجة عن ذوبان بحيرة جليدية في إقليم جلجت بلتستان شمال جمهورية باكستان الإسلامية.

حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية في منطقة غزر، استفاد منها أكثر من 1000 فرد.

يذكر أن المشروع استهدف توزيع 41 طنًا من السلال الغذائية في مناطق غزر، واستور، وديامر استفاد منها 7000 فرد، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية في مختلف

دول العالم.

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