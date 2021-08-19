القبض على مواطن ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر

الخليج -واس : صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة الرياض، ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة .

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