اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف: "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.