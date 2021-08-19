أبوظبي تعلن انتهاء حظر التجول الليلي الخاص ببرنامج التعقيم الوطني

أعلنت السلطات في إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، عن رفع حظر التجول الليلي الذي كان مفروضا منذ شهر، بعد تحقيق أهدافه.
وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إنه تم تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني في الإمارة واعتماد اكتماله اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس/آب 2021، وفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
وكانت السلطات الصحية في أبوظبي قد أعلنت ابتداء من 19 يوليو/تموز الماضي عن قرار بفرض حظر جزئي للتجول.
وأطلقت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي برنامج التعقيم الوطني، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19“.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، آنذاك، أن ”برنامج التعقيم يبدأ يوميا من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحا. ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور، وستتوقف وسائل النقل العام. ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية“.
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