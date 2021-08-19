السودان يسجل 43 حالة وفاة جراء الفيضانات

أعلن المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى للدفاع المدني في السودان، عبد الجليل عبد الرحيم، اليوم الخميس، عن مقتل 43 شخصا بسبب الفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في البلاد منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وقال عبد الرحيم لـ ”إرم نيوز“ إن آخر إحصائية عن السيول والفيضانات في عدد من ولايات السودان ،بفعل الأمطار وفيضان نهر النيل، بلغت 43 حالة وفاة إلى جانب انهيار الآلاف من المنازل.

وأفاد بأن عدد الوفيات سجلت منه ولاية نهر النيل في شمال البلاد الحصة الكبرى بوفاة 23 شخصا.

وأضاف أن الأمطار والسيول تسببت في انهيار 2837 ألف منزل كليّا، إلى جانب انهيار 8621 منزلا جزئيّا.

وأكد أن هنالك تدنيّا ملحوظا واستقرارا في مناسيب نهر النيل، وقال ”الوضع مطمئن“، وأضاف ”لكن على مواطني الفاصل الجنوبي من البلاد أخذ الحيطة والحذر وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال المرحلة المقبلة من فصل الخريف“.

ويبدأ فصل الخريف في السودان منتصف تموز/ يوليو، وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتدرس جهات مختصة في السودان التأثير المناخي للسدود المنشأة على نهر النيل في دولتي السودان وإثيوبيا وعلاقته بهطول أمطار غزيرة خاصة في الأجزاء الشمالية من السودان حيث يندر هطولها في السابق عكس ما يحدث خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية، في بيان، المواطنين في جميع القطاعات بأخذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة قطاع النيل الأزرق محليات ولايات سنار والخرطوم وعطبرة، إذ بدأ بعضهم في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية والمنازل.

وقالت إن ”منسوب النيل تجاوز في العاصمة الخرطوم مستوى الفيضان بزيادة وصلت 62 سم، متوقعة زيادة معدلات الفيضانات رغم رواية إثيوبيا التي تكذبها دولتا السودان ومصر باكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة بنحو 13 مليار متر مكعب من المياه قرب الحدود السودانية جنوبا.

وأعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 12 ألف شخص جراء الأمطار والسيول في 8 ولايات سودانية (من أصل 18 ولاية)، وانهيار أكثر من 800 منزل وتضرر 4400 منزل جزئيّا منذ بداية موسم الأمطار في السودان.

وأطلقت مفوضية العون الإنساني ،في السودان، نداء عاجلا للمنظمات الدولية والمحلية لتقديم العون الإنساني للمتضررين من السيول والأمطار.

وتتخوف السلطات من تكرار سيناريو أشد من مأساة فيضانات العام الماضي الذي راح ضحيته 138 شخصا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل وانهيار مؤسسات خدمية ونفوق ملايين من قطعان الماشية بفعل الفيضانات والسيول.