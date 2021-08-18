انخفاض مؤشر بورصة مسقط
انخفض مؤشر بورصة مسقط (30) (5ر11) نقاط وبنسبة (287ر0ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (84ر3990) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (34ر4002) نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونين و(647) ألفًا و(802) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (5ر173) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (967) ألفًا و(948) ريالا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (203ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (61ر21) مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (240) ألف ريال عُماني مشكِّلة ما نسبته (05ر9) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (407) آلاف ريال عُماني أي ما نسبته (37ر15) في المائة وانخفض صافي الاستثمار غير العُماني (167) ألف ريال عُماني بنسبة بلغت (32ر5) في المائة.
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