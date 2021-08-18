عقبات منطقة عسير.. منجزات وطنية تحدت الطبيعة الجبلية

الخليج – واس : نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عدداً من العقبات التي تعزِّز كفاءة شبكة الطرق في منطقة عسير، في ظل تميّز المنطقة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية صعبة،جرى التغلب عليها بالدعم السخي من الحكومة و الإصرار على تنفيذها حتى أصبحت حقيقة على أرض الواقع.

ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورة المنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الإنجازات التي شهدتها المنطقة، حيث كانت الطرق عام 1390 هـ لا تتجاوز (575) كيلومترا في حين أصبحت الآن قرابة 7 آلاف كيلومترا بما يمثل نقلة نوعية كبيرة.

ومن أهم المشروعات التي نُفِّذَت في عسير طريق الطائف أبها نجران بطول (776) كيلومترا منها (449) كيلومترا داخل حدود منطقة عسير الإدارية ويخدم الطريق العديد من المحافظات والمراكز والقرى ،ما كان له الأثر في تنمية تلك المناطق وإنشاء الطريق الرابط بمنطقة جازان ( أبها – الدرب ) بطول (79) كيلومتر، ويتضمن عقبة ضلع بطول ( 11.4) كيلومترا بها ( 3 ) إنفاق وإنشاء الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة محايل بطول (68) كيلومترا متضمناً عقبة شعار بطول (14) كيلومترا بها (11) نفقا، بالإضافة إلى إنشاء عقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تعزيز ترابط جميع مناطق المملكة بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

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