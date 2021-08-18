الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغانى أشرف غنى وأسرته 

نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية".
وكان غني فر من أفغانستان الأحد الماضي بعدما طوقت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، قبل أن تسيطر عليها في وقت لاحق.
وأفادت العديد من التقارير في حينه بأنه غادر إلى طاجيكستان.
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