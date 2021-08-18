الصحة السعودية تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 450244 حالة في المملكة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة في المملكة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة. وكشفت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.

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