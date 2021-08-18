ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبصعدت أسعار الذهب اليوم لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين في ظل تعزيز القلق من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا للإقبال على الملاذ الآمن.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 42ر1792 دولاراً للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 50ر1793 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 5ر0 بالمئة إلى 75ر23 دولاراً للأوقية بينما صعد البلاتين 1ر1 بالمئة إلى 60ر1008 دولارات وزاد البلاديوم 7ر1 بالمئة إلى 18ر2532 دولاراً لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين والذي سجله أمس.