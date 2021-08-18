18 أغسطس، 2021 5:00 م الإمارات تستقبل أشرف غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية الخليج – وام: أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني واسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/349395.html

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