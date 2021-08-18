 “إثراء” ينظّم مؤتمر “تعلُّم بلا حدود”

الخليج – واس : ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” مؤتمر “تعلُّم بلا حدود” في نسخته الأولى لعام 2021م، تحت شعار “تعلّم كيف تتعلّم”، خلال الفترة من 3 إلى 4 صفر 1443هـ الموافق من 10 إلى 11 سبتمبر 2021م، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية وعالمية، ومشاركة عدد من المختصين والمتحدثين المحليين والعالمين.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة لتعزيز أفضل الممارسات التعليمية، وتطوير أساليب التعليم والتعلّم في المملكة من خلال استخدام أحدث الأساليب الإبداعية، إلى جانب تفعيل الأدوات والأساليب؛ لدعم وتمكين المتعلمين بغض النظر عن خلفياتهم المتنوعة؛ مما يحقق تأثيرًا ملموسًا على التنمية البشرية.

ويقدم المؤتمر الذي يستهدف المعلمين وأولياء الأمور وصنّاع المحتوى، فرصة لتعزيز أفضل الممارسات التعليمية للمتعلمين، ويزودهم بأفضل الخبرات التعليمية الحديثة، التي ستأهلهم للحصول على الخبرات الواسعة التي تعزز النهج الإبداعي في عملية التعليم، وفكرة التعلّم مدى الحياة.

فيما يتضمن المؤتمر مجموعة من الأنشطة والحوارات المتنوعة والعروض التعليمية؛ لتعزيز الإبداع وتقديم فصول غير تقليدية، واستعراض التجارب التقنية المختلفة، إضافة إلى ورش العمل والدورات تدريبية التي تُسهم في بناء المهارات لدى المشاركين، وتقديم أفكار تُلهم صنّاع المحتوى؛ للتواصل بطرق أكثر فعالية مع المتعلمين، وفتح أشكال جديدة من التعلم، والإعلان عن بيئة جديدة من التعلّم الإبداعي في المملكة.

ويمكن التسجيل في المؤتمر الذي سيقدم باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط الإلكتروني التالي على موقع “إثراء”: www.ithra.com/en/learning-beyond/، وللمزيد من المعلومات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: www.ithra.com .