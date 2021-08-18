استقالة وزير المالية الكويتي خليفة حمادة

قالت وسائل إعلام وحسابات إخبارية كويتية اليوم الأربعاء، إن وزير المالية خليفة حمادة قدم استقالته. وذكر حساب المجلس الإخباري على موقع تويتر: ”وزير المالية خليفة حمادة يضع استقالته تحت تصرف سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد“.

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