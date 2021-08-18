رئيس الوزراء الإثيوبي يزور تركيا اليوم

يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لتركيا، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الرئاسة التركية أن الجانبان سيناقشان سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وأضافت أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، خاصة في الذكرى ١٢٥ لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا، كما ستتم مراجعة ومناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين.
وسيتم كذلك خلال الاجتماعات، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الجارية.
وتأتي الزيارة على وقع تطورات إقليمية ودولية مهمة، خاصة ما يتعلّق منها بأزمة سدّ النهضة، بين إثيوبيا من جهة، وبين السودان مصر من جهة ثانية.
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