أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول الطلاب والهيئة التدريسية الى مدرسة ذكور تياسير الثانوية وممارسة حقهم في التعليم والتعلم.
وأفاد مدير المدرسة جمال الخراز، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدرسة، وأعاقت وصول الطلاب إليها، كما احتجزت عددا من المدرسين وصورت بطاقاتهم الشخصية.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباحا، مدينة طوباس وقرية تياسير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعيق وصول تلاميذ ”ذكور تياسير الثانوية” لمقاعد الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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