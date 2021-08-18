الاحتلال يعيق وصول تلاميذ ”ذكور تياسير الثانوية” لمقاعد الدراسة

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول الطلاب والهيئة التدريسية الى مدرسة ذكور تياسير الثانوية وممارسة حقهم في التعليم والتعلم.

وأفاد مدير المدرسة جمال الخراز، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدرسة، وأعاقت وصول الطلاب إليها، كما احتجزت عددا من المدرسين وصورت بطاقاتهم الشخصية.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباحا، مدينة طوباس وقرية تياسير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.