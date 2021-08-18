- 1/2
- 2/2
الخليج – واس : أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اعتزازه بما تحقق في المحافظة من نموٍ ورخاء.
جاء ذلك خلال لقاء سموه على كورنيش المحافظة الشمالي مساء اليوم، بعدد من شباب محافظة حقل والمتنزهين، مؤكداً سموه أن الإنسان السعودي هو كنز هذا الوطن العظيم، لما يتمتع به من تميز وحماس، علاوةً على إبداعه ودقته في عمله.
وقال سموه: إن محافظة حقل مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة شأنها شأن كل مدن ومحافظات المنطقة الساحلية، لما تضمه مشاريع رؤية 2030 العملاقة فيها، داعيا إياهم وأبناء وبنات المنطقة للاستفادة من تلك المشاريع وفرصها الاستثمارية والوظيفية والتدريبية وبرامج الابتعاث فيها، منوهاً سموه أن ما يُعمل في منطقة ما، سوف تستفيد منه باقي مناطق المملكة.
وأضاف سموه: أنتم في وطن تحقيق الأحلام، وبالرغم مما جرى على العالم وتأثر به جراء جائحة كورونا لم تتوقف المشاريع في وطنكم ولا الفرص، وذلك بفضل الله ثم الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، داعياً إياهم إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا الوطن والعمل عليها، والتمسك بديننا الحنيف وعادات المملكة القيمة، والحرص على هذه البلاد العظيمة.
وكان سمو أمير منطقة تبوك قد قام بجولة تفقدية لأحياء وشوارع المحافظة، مطلعاً سموه على ماتعيشه حقل من نهضة وتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو أمير تبوك يلتقي بشباب محافظة حقل والمتنزهين على كورنيشها الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.