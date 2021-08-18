الاتحاد الأوروبي: عملية التفاوض بين الأطراف الأفغانية مثلت أفضل فرصة للتوصل إلى حل يضمن الأمن والتعايش السلمي

الخليج – واس : أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن عملية التفاوض بين الحكومة الأفغانية وطالبان مثلت أفضل فرصة للتوصل إلى حل يضمن الأمن والتعايش السلمي داخل أفغانستان وفي المنطقة.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي لهم اليوم، للنظر في آخر التطورات المهمة في أفغانستان.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في إعلان صادر باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد دعا جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها، والسعي إلى إيجاد حل سياسي وشامل ودائم يعزز حماية حقوق الإنسان.

ولفت البيان الانتباه إلى أهمية الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني والبناء عليها، مثل حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى أقليات، والحصول على التعليم والصحة.

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