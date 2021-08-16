مركز الملك سلمان للإغاثة قدم خدمات انسانية في الخوخة ووزع أكثر من...

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.782 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.716 فردا، وقسم الطوارئ 518 مراجعا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 430 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 89 فردا، وعيادة التحصين 17 مستفيدا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 337 مستفيدا، وقسم علاج الإصابات 191 شخصا، والإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 243 فردا، وعيادة الأطفال 237 فردا.

فيما أجري الفحص المخبري لـ 2.740مريضا، وصُرفت الأدوية لـ 2.609 مراجعين، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.312 شخصا، وقسم التنويم حالتين اثنتين، وقسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 28 مستفيدا.

وفي اطار متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 192 طنًا و 600 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.