شؤون الحرمين تتيح أربعة مداخل إضافية لخدمة عربات التنقّل و5000 عربة لخدمة...

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقّل، وهي مدخل "الشيبيكة" عبر جسر الشبيكة, ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة" ومدخل سطح الدورات القشاشية .
وأوضح مدير إدارة خدمات التنقّل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من ٥٠٠٠ عربة عادية، وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن الإدارة عملت على إقامة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافةً إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم .
وأوضح المقاطي أن عدد العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام بلغ أكثر من ١٨٠ موظفاً موزعين على أربعة ورديات مختلفة، يراعى فيها أوقات الذروة، لتوفر أعلى معايير الجودة في سرعة العمل والإنجاز .
القسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة
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