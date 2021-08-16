وفاة واحدة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعاف فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن حالة الوفاة سجلت في مدينة نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 45، نابلس 96، سلفيت 17، طوباس 11، جنين 51، قلقيلية 13، ضواحي القدس 5، بيت لحم 7، الخليل 14، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 7، نابلس 17، جنين 7، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 12، بيت لحم 2، الخليل 2، قطاع غزة 135".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 36 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 648,395 بينهم 429,818 تلقوا الجرعتين من اللقاح.