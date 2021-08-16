سفارة مصر في لبنان تغلق القسم القنصلي اليوم بمناسبة عيد انتقال السيدة...

تغلق سفارة مصر فى بيروت أبوابها اليوم وتخصص أرقاما لتلقى طلبات المواطنين في حالات الطوارئ. وأوضحت السفارة أنه من المقرر أن يستأنف العمل اعتبارًا من غد الثلاثاء، علما بأن القسم القنصلي سيستمر في تلقي اتصالات المواطنين بشأن الحالات الطارئة على مدار الـ 24 ساعة على الرقم 01825566 ، (الرقم الداخلي 102 و 104) والرقم 76654634.

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