إدانة فلسطينية لمجزرة الاحتلال في جنين

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإثنين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف أبو ردينة “أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في جنين ومخيمها، والتي أعدمت فيها بدم بارد أربعة شهداء وأدت إلى إصابة عدد آخر.

وأكدت الوزارة “أن هذه الجريمة هي نتيجة لعملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقا من قبل قوات الاحتلال، لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا”.

وقالت وزارة الخارجية إنها تتابع الوزارة مع الجهات المختصة تفاصيل وحيثيات هذه الجريمة البشعة توطئة لرفعها للجنائية الدولية، كما ستتابعها على المستويات الأممية والدولية كافة وعلى مستوى الإدارة الأمريكية كي تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال.

وأضافت “أن صمت الدول على هذه الجريمة وغيرها أصبح يعني تواطئا مع الجريمة وحماية لمرتكبيها”.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا في مدينة جنين، تؤكد على السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الجديدة في إسرائيل، التي تواصل القتل والاستيطان وهدم البيوت ومحاولات التهجير.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي “على المجتمع الدولي ان يخجل من صمته حيال ذلك، وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش”.

من ناحيتها، نعت حركة حماس شهداء مدينة “جنين القسام” الذين ارتقوا فجر اليوم بعد اشتباك مع جنود جيش الاحتلال.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس “إن هذه الدماء الطاهرة من شهداء جنين هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير حتى رحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية”.

وأكد أن “هذا الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية المنتفضة لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال واقتلاع مستوطناتها”.

ودعا إلى أوسع مشاركة في تشييع شهداء فجر اليوم في مدينة جنين وإعلان الإضراب الشامل.