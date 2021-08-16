www tawjihi .jo 2021 حسب رقم الجلوس نتائج التوجيهي الاردن| الموقع الرسمي...

www tawjihi .jo 2021 حسب رقم الجلوس، حيث تتوفر نتائج الثانوية العامة توجيهي الأردن لعام 2021، وهذا هو الموقع التي خصصته وزارة التربية والتعليم من إعلان نتائج التوجيهي، وبناء على ذلك ارتفعت مؤشرات البحث عن www tawjihi .jo 2021 حسب رقم الجلوس من قبل الطلاب وأولياء الأمور استعداد لظهور النتيجة اليوم عبر هذا الرابط.

ووفق الموقع الرسمي على الإنترنت لوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، فإن وزير التربية والتعليم بالمملكة الدكتور محمد خير أبو قديس، يعقد غدًا الاثنين الموافق 16 أغسطس، مؤتمرًا صحفيًا في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي 2020 – 2021.

وفي تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بالمملكة، أكد أن نتائج الطلاب في الثانوية العامة الأردنية مبشرة هذا العام، وهي تحافظ على نفس معدل العام الماضي، وأن التأخير في إعلان النتيجة هو التدقيق الشديد.