رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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حالة من الترقب والقلق تصيب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الأردنية، خاصة بعد انتهاء الاختبارات وانتظار موعد النتيجة الذي تفصلنا عنه ساعات، لذلك زادت عمليات البحث عبر موقع البحث العالمي «جوجل» عن رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن لمعرفة نتيجة الطلاب.

كما أعلن الدكتور محمد أبو قديس أنه لن يتم الإعلان عن القبول الموازي إلا بعد ظهور نتائج القبول الموحد، حتى لا يتشتت الطلاب وأولياء أمورهم في التقديم للجهتين معا، حيث أنه يلجأ بعض الطلاب إلى إلغاء الإلتحاق بالموازي بعد إعلان نتائج القبول الموحد، وهذا الأمر يكللفهم مصاريف التقديم للقبول الموازي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها الجريدة وموقع «الصباح العربى»، لأبنائنا طلاب الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، نستعرض رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالدولة العربية الشقيقة، وذلك في التقرير التالي: