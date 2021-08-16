موقع نتائج التوجيهي 2021|| رابط استخراج علامات الثانوية العامة الأردنية حسب الاسم

اعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين، نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي 2021.

وسيعقد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس، عند الساعة العاشرة، مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، والكشف عن اسماء الطلبة الاوائل ونسب النجاح والرسوب عامة. وستتاح النتائج للطلبة عبر الرابط التالي

تحرص وزارة التربية والتعليم دائماً على راحة أبنائها الطلاب والطالبات، لذلك قامت بتوفير رابط رسمي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2021، حيث أن وزارة التربية والتعليم الأردنية، من أكثر الوزارات التي قامت بتطويع التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة منها في العملية التعليمية وفي كل ما يتعلق بالتعليم.