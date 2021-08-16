طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

ذكرت شركة طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، أنها علقت الرحلات إلى العاصمة الأفغانية كابول حتى إشعار آخر وذلك بعد دخول حركة طالبان المدينة أمس الأحد.
وكانت شركة فلاي دبي قد قررت في وقت سابق تعليق الرحلات إلى كابول أيضا.
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