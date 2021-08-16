اعرف eduwave رابط موقع نتائج توجيهي التكميلي الأردن 2021 بالاسم “نتائج الثانوية...

نتائج توجيهي ٢٠٢١ حسب الاسم، تتوفر الآن بكل سهولة حيث سيتمكن كل طالب من الاستعلام وفق الشرح المرفق إليكم، كما أن قبيلات أعلنت بخصوص النتائج “الوزارة لازالت في عمل دؤوب للانتهاء من النتائج وتدقيقها”، وجدير بالذكر أن أبو قديس يعقد، الساعة العاشرة من صباح الاثنين المقبل، مؤتمرا صحفيّا في مركز الوزارة، لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل في امتحان “التوجيهي” 2021

علاوة على ذلك اكدت نجوى قبيلات الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال التلفزيون الأردني الرسمي يوم الجمعة الماضي أن نتائج امتحان الثانوية العامة نتائج التوجيهي 2021. كما سيتم الإعلان عنها في موعدها المحدد سابقا من طرف الوزارة أي في بداية يوم الاثنين قبل بدء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم محمد أبو قديس. ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر رابط نتائج التوجيهي 2021 الاردن.

وبحسب موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن سيكون غدًا الاثنين في تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي لدولة الأردن الشقيقة، حيث يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس مؤتمرًا صحفيًا في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 – 2021.