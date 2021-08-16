tawjihi jo رابط نتائج التوجيهي حسب الاسم 2021 || إعلان نتائج الثانوية...

أدى طلاب التوجيهي في الاردن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” 2021. في 24الربع والعشرون من شهر حزيران الماضي في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات 207283. كما عرفت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021.

ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا. علاوة على ذلك اتخذت وزارة التربية والتعليم الأردني إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب. ومنع انتشار الوباء في مختلف انحاء البلاد.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على استقبال العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، حيث يتم إعداد بروتوكول صحي يتم وضعه مغ وزارة الصحة، من أجل ضمان سلامة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.