”النتيجة بكرة الصبح الحاضر يبلغ الغايب” الان صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن

الان وزارة التربية والتعليم ان موعد نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) سيكون في تاريخ 16-8-2021 يوم الإثنين بحسب ما اصدرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
حصرى الكثير من الطلاب بالمملكة الأردنية الهاشمية عن موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، وذكرت وزارة التعليم الأردنية أن النتيجة سيتم إعلانها قريبًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.
جديد، تستعرض جريدة «الصباح العربى» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، خاصة من طلاب الثانوية العامة في الدول العربية الشقيقة، موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن، وفقًا لموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك في السطور التالية.
للاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2021 << أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2021 << أضغط هنا >>
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