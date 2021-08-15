مسؤول جزائري يكشف عن آخر مستجدات قضية حرق الشاب جمال بن اسماعيل 

كشف مدير الشرطة القضائية في الجزائر، محمد شاقور، عن آخر مستجدات قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل حرقا والتي هزت البلاد.
وقال مدير الشرطة القضائية، إنه تم القبض على 36 مشتبها بهم في قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل.
وأضاف: من بين الموقوفين 3 نساء وبينهم من كانت تحرض على حرق جثته، مشيرا إلى أن البعض من المشتبه فيهم حاولوا الفرار.
وأوضح شاقور، أن من طعن الراحل بسكين حاول الفرار إلى المغرب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر إقدام مجموعة مواطنين غاضبين في مدينة ناث إيراثن في ولاية تيزي وزو الجزائرية، على حرق شاب، للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية.
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