اليابان تحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد 

حذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء من احتمال استمرار موجة الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة عبر البلاد.

وقال سوغا: "بسبب هطول الأمطار أصبحت التربة مشبعة بالكامل في العديد من المناطق، وقد تقع كارثة واسعة النطاق في أي وقت".

وهدأت حدة الأمطار في المناطق السبع الأكثر تضررا، فيما خفضت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التأهب، لكنها توقعت هطول مزيد من الأمطار مساء.

وقال يوشي أداتشي من مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية: "تم تسجيل مستويات غير مسبوقة لهطول الأمطار".

وأضاف أن "من الضروري إعلان أقصى درجات التأهب حتى في المناطق التي لا تشكل فيها الانزلاقات الأرضية والفيضانات مخاطر عالية بشكل عام".

ومطلع يوليو، تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات طينية في منتجع أتامي البحري على بعد حوالي مئة كيلومتر غرب طوكيو، ما أسفر عن سقوط نحو ثلاثين قتيلا ومفقودا.

وفي يوليو 2020 تسببت الفيضانات في جنوب غرب اليابان بمصرع أو فقدان حوالي 80 شخصا.

وقبل عامين، لقي أكثر من مئتي شخص حتفهم بفيضانات عارمة غربي البلاد.