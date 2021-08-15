السعودية.. انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا وارتفاع بالوفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1041 حالة، ووفاة 13 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.
وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن أمس (609 إصابات و11 وفاة).
وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 538525 إصابة، من بينها 7063 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1356 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 523050 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8412 حالة وفاة.
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