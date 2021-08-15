مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث ينظم قمة الرياض للتقنية الحيوية

ينظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث "كيمارك" خلال الفترة 14 - 16 سبتمبر 2021م عبر الاتصال المرئي قمة الرياض للتقنية الحيوية " المنتدى السنوي الثاني عشر للأبحاث الطبية "، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً من رواد وقادة شركات التقنية الحيوية الدوليين.

تناقش القمة عدة موضوعات علمية منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في المملكة، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.

ويهدف المنتدى إلى التوسع في المجال الفكري وفي الممارسات التطبيقية نحو تقنية حيوية طبية مستهدفة ومستدامة في المملكة، واقتراح نماذج وفرص لتطوير التقنيات الحيوية والشراكات الأكاديمية الصناعية، ومعالجة التحديات وطرح الفرص ذات الأثر على المملكة والمنطقة والعالم.