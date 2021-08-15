الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي احترام قراراته وتنفيذها

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حملة التضليل التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشأن بعض الخطوات الشكلية تحت شعار بوادر حُسن النيّة لن تستطيع إخفاء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة جريمة الاستيطان البشعة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وحمّلت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكامل والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاستيطان وهدم المنازل وقمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم، مؤكدة ان الاحتلال ماضي في ابتلاع الضفة الغربية وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض “الأبارتايد” امام سمع وبصر العالم.

وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار ٢٣٣٤.

وطالبت الوزارة المدعي العام الجديد للجنائية الدولية (كريم خان) بسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.

وبينت أن مطالبات بعض الدول ومناشدتها إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب ليست كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به إسرائيل الاستعمارية على الارض، إن لم تكن عبارة عن صيغ شكلية تندرج في إطار لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانها إن “دولة الاحتلال تواصل اختطافها العنيف للقدس والمناطق المصنفة “ج” وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وعمليات تهويد وأسرلة وتغيير للواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وإجراءات يومية متواصلة لتعميق التطهير العرقي في المدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي”.

واضافت: أن الاحتلال يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في ارض دولة فلسطين في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل الاستعمارية وشطب الخط الأخضر الفاصل بما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونسف مرتكزات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على إفراغ أية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.