استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

أعلن المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، استئناف رحلات النقل البحري بين خرمشهر والكويت، بعد مرور عام واحد على توقف العمل فيه.

وقال نور الله أسعدي في تصريح إن هذا الخط الملاحي، كان قد توقف منذ بدء جائحة كورونا، لكن في ضوء المتابعات المستديمة التي جرت بين السلطات المعنية، تم استئناف الحركة الملاحية فيه من جديد.

وأوضح أسعدي، أن الرحلات البحرية بين خرمشهر والكويت، قائمة حاليا بانسيابية وتجري مرة في الأسبوع، مع رعاية كامل التعليمات الصحية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن خط خرمشهر – الكويت للنقل البحري، باعتباره أحد أكبر محطات النقل البحري على مستوى إيران والمنطقة، يضطلع بدور أساسي في توسيع العلاقات التجارية بين ميناء خرمشهر وسائر الموانئ الإقليمية.