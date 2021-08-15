الحريري بعد انفجار عكار يدعو الرئيس للاستقالة

على خلفية انفجار صهريج وقود بعكارشمالي لبنان، هاجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم.
وكتب الحريري عبر تويتر فجر اليوم الأحد أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ" وأضاف: "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان الليلة الماضية.
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