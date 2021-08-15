وزير الصحة اللبناني يوجه نداء لإجلاء جرحى انفجار عكار إلى خارج لبنان

وجه وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عبر قناة "الجزيرة"، نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان.

وزير الصحة اللبناني يوجه نداء لإجلاء جرحى انفجار عكار إلى خارج لبنانعون يطلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجار عكار ويدعو لاستنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة

وأعلن حسن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79 بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.