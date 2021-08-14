سوريا.. لجنة التفاوض في درعا تعلن الاتفاق على الخطوط الرئيسية لحل شامل 

أعلن الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا جنوب سوريا عدنان المسالمة، أن مفاوضات اليوم أسفرت عن الاتفاق على الخطوط الرئيسية لخارطة طريق تتضمن حلا شاملا.
وأوضح المسالمة عبر الفيسبوك، أن مباحثات اليوم جرت مع "قائد القوات الروسية أندريه، بحضور ممثل عن الحكومة السورية وممثلين عن اللجان المركزية في درعا، وتم فيها عرض الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق التي تحتوي على حل يشمل كامل المنطقة، تبدأ بأسبوعين من استمرار وقف إطلاق النار".
وأضاف المسالمة أن جولات مباحثات وتفاوض ستتم خلال تلك الفترة، كما ستشكل لجنة من "الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق، لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض".
وأشار إلى أن اللجنة المركزية ستزود بنسخة ورقية عن خارطة الطريق لتطلع عليها ومناقشة كل بند فيها، والخوض في التفاصيل.
وقال المسالمة إنه سيتم بدءا من الغد الأحد، تسيير دورية روسية في محيط درعا لمراقبة وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانيا.
وكان المسالمة قال إن اجتماعا عقد ظهر أمس مع الجانب الروسي بحضور العماد أندريه، المسؤول الروسي الجديد عن ملف الجنوب، وأن الجانب الروسي "أكد أنه يسعى مع الأطراف كافة لإيجاد حلول سلمية ووقف إطلاق النار" وأشار إلى أن هناك "خارطة طريق جديدة".
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