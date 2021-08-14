اليمن.. إصابة 3 جنود و4 مدنيين جراء تفجير شرقي مدينة عدن 

أفاد الإعلام اليمني بإصابة 3 جنود و4 مدنيين بجروح جراء تفجير ضخم وقع صباح اليوم السبت، في مديرية دار سعد بشمال شرق مدينة عدن بجنوب اليمن.

وذكرت المصادر اليمنية أن التفجير وقع قرب معسكر النقل واستهداف فيه قائد شرطة دار سعد مصلح الذرحاني، بعبوة ناسفة، تبعه إطلاق عشوائي للأعيرة النارية.

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