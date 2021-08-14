انقطاع المياه في جزء من بغداد إثر عمل تخريبي طال شبكة الكهرباء

انقطعت المياه اليوم السبت في منطقة الكرخ وهي الجزء الغربي من العاصمة العراقية بغداد بشكل كامل إثر توقف محطات المياه عن العمل بسبب عمل تخريبي طال أبراج الكهرباء المغذية لها.

وقالت أمانة العاصمة في بيان لها إن "الجماعات التخريبية الإرهابية استهدفت مساء أمس (الجمعة) البرج المغذي لخطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمشروع ماء الكرخ والذي يخدم جانب الكرخ من مدينة بغداد وأدى إلى توقف المشروع عن العمل".

ودعت الأمانة المواطنين الذين يعتمدون على استخدام خزانات مياه إضافية لتأمين احتياجاتهم من المياه لا سيما خلال الصيف بسبب شح هذا المورد نتيجة تهالك البنى التحتية، إلى "ترشيد استهلاك المياه لحين عودة العمل بشكل طبيعي بالمشروع".

وروى أحد سكان الكرخ لـ"فرانس برس" أن "المياه قطعت منذ أمس ولا تزال مقطوعة حتى الآن، لدينا القليل فقط من المياه في الخزان، ونخشى أن يستمر هذا الانقطاع فترة أطول".

وتزايدت منذ بداية الصيف الهجمات على أبراج التغذية الكهربائية في العراق في وقت تواجه فيه البلاد نقصا شديدا بالكهرباء.

ولا تنسب السلطات تلك الهجمات عموما إلى جهة ما، لكن الجيش العراقي قال إن تنظيم "داعش" مسؤول عن تفجير برج للطاقة الكهربائية في منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد الجمعة، ما تسبب بانقطاع المياه.

وتجري القوات العراقية السبت عملية عسكرية لمطاردة خلايا "داعش" في منطقة الطارمية.

وعلى إثر هذه الهجمات عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الجمعة اجتماعا أمنيا طارئا مشددا على "ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططا جديدة للحد من تكرار استهداف" الأبراج.