أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من مطلع الأسبوع لمدة 5 أيام بهدف السيطرة على تفشي كورونا.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى إلغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.
وأكد المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال أيام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية والتي ومحال بيع السلع الأساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.
وأضاف قائلا إنه "وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، فإنه يمنع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق عام في إيران لمدة 5 أيام لاحتواء تفشي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.