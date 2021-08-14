ابن حثلين و المنظمة الدولية للإبل.. نعم هكذا تورد الإبل

تابعت ، باهتمام التصريحات المبشرة بالخير من قبل رئيس المنظمة العالمية للإبل ونائبه سمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، لجميع ملاك والمهتمين بهذا المجال، فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية بين المنظمة الدولية للأبل و الجمعية العالمية للشباب، حيث أن الهدف منها مشاركة جميع شباب العالم للاهتمام بتربية و مستقبل الأبل .

وللوصول لهذا الهدف المنشود ، فإن هناك عدة وسائل منها ادخال التقنيات الحديثة في عالم الأبل ، لجذب شباب العالم وكذلك من خلال تنظيم مؤتمر دولي للشباب خلال العام المقبل ، تتمخض عنه لجنة دولية مخصصة لشباب دول العالم.

وجاء التركيز على جيل الشباب، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة، ونشر هذه الثقافة الكبيرة والعريقة بين شباب دول العالم ، غير أنه على مراكز البحوث العلمية وكذلك الادارية المشاركة الفاعلة والجادة من خلال إعداد دراسات عن بناء الهيكل التنظيمي، و الارتباط المالي والقانوني.

ولا شك أن مشاركة الشباب السعودي ستكون مثمرة ، لكون غالبية سكان المملكة من جيل الشباب، كما أن المملكة من الدول الرائدة في مجال تربية والعناية والرعاية بالأبل.

وبالتأكيد فإن مهرجان الملك عبدالعزيز للابل له دور كبير في جعل الاهتمام بهذا الموروث الثري، ذو نطاق واسع ومشاركة من جميع الاوساط الخليجية مما جعل هناك تنوع وتحسين في الانتاج نتيجة الانتقاء والتقييم للفحول والأمهات التي أصبحت ذات قيمة سعرية عالية، ووصلت بالأبل من المحلية إلى العالمية، من خلال تنظيم مسابقات في قلب أوروبا، وكذلك التقييم العادل لكل عرض.

إن المملكة لم تدخر جهدا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي من أجل إظهار هذا الموروث الكبير ، الذي ذكر اسمه صراحة في كتاب الله لما يتمتع هذا المخلوق الكريم من جمال وعظمة البنيان إذ يقول سبحانه في كتابه الكريم:” أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ”.

ولعل إنشاء المنظمة العالمية للأبل، ما هو إلا نتاج وثمار جهد مبذول من قبل المملكة، من أجل بحث مستقبل الإبل ونشر ثقافة تربيتها ورعايتها والاهتمام بموروثها الثقافي ، والطريقة المثلى لتطوير قطاع الإبل، كما تُسهم في تواجد المنظمة الدولية للإبل ضمن المنظمات المعترف بها دولياً.

أ. عبدالعزيز منيف بن رازن

باحث بمركز الأعلام الدراسات العربية الروسية بالرياض