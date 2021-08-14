الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا” و166 حالة تعافٍ

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة واحدة، و451 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و166 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخير.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة سجلت في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، طولكرم 19، سلفيت 5، نابلس 36، ضواحي القدس 4، مدينة القدس 63، قلقيلية 7، بيت لحم 10، جنين 7، رام الله والبيرة 11، الخليل 2، قطاع غزة 281".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، طولكرم 8، نابلس 3، ضواحي القدس 1، مدينة القدس 34، جنين 9، رام الله والبيرة 10، الخليل 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 95".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 14 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 37 مريضا، بينهم مريضان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 635,207، بينهم 427,979 تلقوا الجرعتين من اللقاح.