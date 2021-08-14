السودان: منسوب النيل يواصل الارتفاع وتحذيرات بالابتعاد عن مجرى السيول

كشفت السلطات السودانية أن منسوب النيل يواصل الارتفاع، فيما اطلقت تحذيرات لمواطنيها القانطين على ضفاف نهر النيل والسيول والوديان حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف السودانية، بولاية نهر النيل الى ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم إلى 15 مترا و 92 سم بارتفاع 4 سم عن منسوب الأمس، فيما سجل نهر عطبرة 15 مترا و 42 سم بارتفاع 4 سم عن منسوب الأمس .

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا، يشير التقرير إلى مرور الفاصل المداري شمال عطبرة، مارا بمدينة الدبة، فيما يتوقع هطول أمطار .

ويؤكد التقرير أن قوات الدفاع المدنى لازالت تعمل على شفط وسحب المياه بالمحليات بمدينة عطبرة، فيما يجري حصر الأضرار بالمحليات .

وتنوه الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.