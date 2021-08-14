لصوص يقتحمون قصرا لأمير قطر قرب مدينة ”كان” الفرنسية‎‎

اقتحم لصوص أحدهم مسلح في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الواقع قرب منتجع كان الفرنسي، واستولوا على ساعات يد وقطع ثمينة أخرى، وفق قول مصدر قريب من الملف أمس الجمعة.

وقال المصدر إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودا في القصر عندما اقتحمه أربعة أشخاص في موانس سارتو، ليل الخميس/الجمعة، مؤكدا بذلك نبأ بثته إذاعة ”آر تي إل“.

ورغم أن عددا من أفراد عائلة أمير قطر كانوا في المنزل، إلا أن المصدر أكد أن السرقة تمت بلا عنف، موضحا أن اللصوص ”لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر“، لكن هؤلاء ”خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح“.

وأوضح أن اللصوص سرقوا ”قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد“.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.

وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن الحكم عام 2013 لابنه الشيخ تميم، منذ تسعينيات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.

وعام 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة لتمويل مقاصفها التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.