حاكم مصرف لبنان للحكومة: مسؤوليتنا أن نؤمن المال لكن ذلك يحتاج تشريعا

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم السبت، إن مسؤولية مؤسسته ”هي أن تؤمن المال، لكن ذلك يحتاج إلى التشريع“.
وأضاف سلامة ”نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرين.. أعطينا القانون“.
وتابع موجها كلامه للحكومة ”تفضلوا انزلوا على مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت“.
وأكد حاكم مصرف لبنان ”اقترحنا رفع الدعم تدريجيا، لم نخرج من السوق“، مشيرا إلى أن ”السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة السياسية في لبنان“.
وشدد سلامة على أن ”حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح“.
وأشار إلى أن ”800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر“.
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