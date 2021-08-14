طهران تتهم لندن بمحاولة ابتزازها

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران بخصوص استرجاع الأموال الإيرانية التي بقيت بحوزتها أكثر من 40 عاما.
وشدد عراقجي على أن بلاده لن تخضع لهذا الابتزاز.
وفي تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، كتب عراقجي: "تحاول المملكة المتحدة ابتزاز إيران من خلال أخذ أموالنا الخاصة - المحتجزة بشكل غير قانوني لأكثر من 40 عاما - كرهائن مقابل السجناء. هذا لن ينجح أبدا".
وأضاف: "لا يزال لدينا اتفاق. حان الوقت لكي تفعل المملكة المتحدة الشيء الصحيح وتتوقف عن السماح للولايات المتحدة بتخريب التبادل الإنساني".
كلام عراقجي جاء ردا على تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال إنه "في الذكرى الرابعة لاعتقال أنوشه عاشوري في إيران، أكرر دعوتي لإيران لفعل الشيء الصحيح والإفراج عنه فورا. يجب أن يتمكن أنوشه والمواطنون البريطانيون الآخرون المسجونون ظلما في إيران من العودة إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة".
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